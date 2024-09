Sedgwick valutata 13,2 miliardi di dollari dopo investimento di Altas

Carlyle

(Teleborsa) -, un fornitore a livello mondiale di soluzioni di gestione e liquidazione sinistri, ha annunciato unda parte di, società di private equity nordamericana. Gli investitori attuali, tra cui fondi gestiti dalla società di investimento globalee da Stone Point Capital, rimarranno investitori e continueranno a effettuare nuovi investimenti significativi nell'azienda, con Carlyle che manterrà la sua posizione di controllo in partnership con il gruppo di investitori e il team di gestione di Sedgwick.Questa transazione implica un, un aumento rispetto ai 6,7 miliardi di dollari quando Carlyle ha effettuato il suo investimento iniziale in Sedgwick nel 2018. Altas si è impegnata a investire 1 miliardo di dollari di capitale come parte della transazione e sarà un partecipante attivo nel percorso di creazione di valore dell'azienda in futuro, si legge in una nota.