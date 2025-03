ADQ ed Energy Capital Partners, partnership da 25 miliardi di dollari sui data center

(Teleborsa) -, società di investimento di Abu Dhabi, ed, il più grande proprietario privato di produzione di energia e fonti rinnovabili negli Stati Uniti, hanno stipulato un accordo per stabilire unanella nuova generazione di energia e infrastrutture energetiche.Combinando l'esperienza di ADQ negli investimenti infrastrutturali con la principale piattaforma di investimento energetico di ECP nell'elettrificazione e nella generazione di energia e fonti rinnovabili, la partnership mira ae altre industrie ad alta intensità energetica.L'attenzione geografica principale della partnership saranno gli. Una parte del capitale potrebbe anche essere destinata a opportunità in mercati internazionali selezionati. I partner pianificano di effettuarein progetti per un valore di 25 GW. Si prevede che il contributo di capitale iniziale combinato dei partner ammonterà a 5 miliardi di dollari.