Digital asset, flussi positivi per 226 milioni dollari confermano recupero sentiment

(Teleborsa) -beneficiano di un, anche se gli investitori restano generalmente cauti: inell'ultima settimana sono risultati ancora. E' quanto emerge dall'ultimo report settimanale di, la principale società di investimento specializzata in asset digitali in Europa.Dopo il picco di deflussi registrato nelle scorse settimane, glihanno visto. L'unica eccezione è stata, giornata che ha vistodi dollari, in scia al dato migliore delle attese sui consumi core negli Stati Uniti, che ha rafforzato l'attesa di un atteggiamento restrittivo della Federal Reserve.A livello geografico, si registrano, in particolare(204 milioni di dollari),(14,7 milioni)(9,2 milioni). Si sono registrati invece flussidi lieve entità a(2,1 milioni di dollari) e in(1,3 milioni di dollari).Ilha registratodi dollari, mentre loha vistoper la quarta settimana consecutiva, per un totale di 2,5 milioni di dollari. Il recente calo delle valutazioni ha portato il totale deglidall’elezione americane, ovvero 114 miliardi di dollari.Glihanno registrato la prima settimana di, dopo quattro settimane consecutive con deflussi totali per 1,7 miliardi di dollari. I principali protagonisti sono stati(+14,5 milioni),(+7,8 milioni),(+4,8 milioni) e(+4 milioni).