Tlc, Agcom: avviato procedimento istruttorio di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa

TIM

(Teleborsa) - Il Consiglio dell’ha approvato, nella seduta dell’11 settembre 2024, con quattro voti favorevoli e con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi, ladi avvio del nuovo procedimento di, ai sensi dell’articolo 89, comma 2, del Codice delle Comunicazioni elettroniche. Il procedimento è avviato a seguito dell’operazione di acquisizione, perfezionata lo scorso 1° luglio, da parte di, dell’intero capitale sociale di, società alla quale è stato, tra l’altro, conferito il ramo d’azienda diche comprende l’infrastruttura di rete fissa primaria, nonché le attività wholesale.A valle dell’da parte dell’Autorità della documentazione relativa all’operazione in questione, l’Autorità intende accertare gli effetti dellarealizzata nei vari mercati collegati alla rete d’accesso, al fine di valutare il mantenimento, la modifica o la rimozione degli obblighi regolamentari vigenti, applicando, qualora ne ricorrano i presupposti, la disciplina prevista dall’articolo 91 del Codice, relativa alle imprese attive esclusivamente nel mercato all’ingrosso.Nelle more del completamento della, in coerenza con gli obiettivi diregolamentare richiesti dallae dal, il quadro regolamentare di riferimento per il quinquennio 2024-2028 resta definito dalla delibera n. 114/24/CONS del 30 aprile 2024, con la quale l’Autorità aveva concluso la precedente analisi coordinata dei mercati dell’accesso.