TXT e-Solutions, Intermonte alza target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha confermato la) e incrementato il(aper azione dai precedenti 29 euro) sul titolo, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, dopo quella che gli analisti hanno descritto come una "crescita organica ancora sorprendentemente forte nel 2Q24 ".Il broker ha quindidel 6,2% e del 12,2%, in parte adeguando l'ipotesi di crescita organica (al 13,6% dal 13,5%) e, cosa più significativa, grazie al consolidamento delle recenti acquisizioni (I Mille Group e Refine, creando un nuovo segmento di business "Martech", e ProSim nel settore aerospaziale e difesa). Al contrario, hanno(dal 14,1% al 13,9%, un tocco al di sotto della guidance del 14%). Le variazioni nell'EPS 2024 e 2025 sono rispettivamente del +3,3% e del +9,0%."I dati del 2Q24 sono stati estremamente positivi e supportano la nostra visione sul titolo, che dovrebbe rimanere ben posizionato nel 2024 per continuare a beneficiare della crescita organica e dei nuovi accordi di M&A - si legge nella ricerca - La nostra revisione target riflette il cambiamento nelle stime. In particolare, la società dovrebbe ospitare un, il che potrebbe rappresentare un".