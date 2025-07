Mondadori, Intermonte lima target price e conferma Buy

Mondadori

(Teleborsa) - Intermonte ha abbassato aper azione (dai precedenti 3,20 euro) ilsu, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, confermando la" sul titolo.Gli analisti prevedono che ledel 2025 sianodell'1% su base annua, attestandosi a 218 milioni di euro. Il calo è interamente attribuibile alla debolezza del mercato dei libri commerciali.Inoltre, hannonei confronti del mercato dei libri commerciali. Ipotizzano ora un CAGR dell'1% per il periodo 2024-27 per la divisione Trade (rispetto al 2% precedente), mentre prevedono valori leggermente superiori per le divisioni Media e Retail, con un CAGR rispettivamente del 3% e del 4%. Di conseguenza, prevedono che le vendite del gruppo per l'esercizio 2025 saranno inferiori dell'1%, attestandosi a 960 milioni di euro, in crescita del 2,7% su base annua (o del 2,1% in termini organici). Per quanto riguarda la redditività, prevedono un EBITDA per l'esercizio 2025 di 160 milioni di euro, inferiore del 2% rispetto alla precedente stima, ma comunque in crescita dell'1% su base annua."Grazie al suo solido team manageriale e alla sua indiscussa posizione di leadership, prevediamo che Mondadori- si legge nella ricerca - La solida generazione di flussi di cassa (rendimento FCF del 12% nel 2025) rappresenta un forte catalizzatore, consentendo al management di proporre una politica di dividendi chiara, sostenibile e generosa, supportando al contempo ulteriori acquisizioni accrescitive".Ai prezzi attuali, Mondadori è quotata a un EV/EBITDA di 4,4/4,2x 25/26, con uno