Ue: Coldiretti e Filiera Italia, no a importazioni con prodotti vietati in Europa

(Teleborsa) -si sono rivolte aglichiedendo di sostenere due mozioni di risoluzione che sarannodi domani. Le mozioni si oppongono ai progetti di regolamento della Commissione Europea volti a stabilire dei limiti massimi di residuo (LMR) per sostanze attive non più autorizzate in UE, creando così delle tolleranze all'importazione per i prodotti che contengono tali sostanze.Le tolleranze all'importazione previste dai regolamenti della Commissione, è indicato nella lettera, riguarderebbero un'ampia gamma di prodotti importati da Paesi terzi, tra cui. Le sostanze attive coinvolte includono Ciproconazolo, Spirodiclofen, Benomil, Carbendazim e Tiofanato-metile, tutte vietate in Europa per ragioni di salute pubblica e tutela degli operatori agricoli.In qualità di rappresentanti del settore agricolo e alimentare italiano, scrivono Coldiretti e Filiera Italia, ribadiamo tre richieste fondamentali:che introducono tolleranze all'importazione per le sostanze vietate in UE;che contengono sostanze attive vietate in Europa;che fissino i limiti massimi di residui (LMR) per tali sostanze pari al limite di determinazione analitica di 0,01 mg/kg, in linea con il principio di precauzione.Un appello alla tutela della concorrenza leale e della salute. Queste richieste si basano sullaprosegue la lettera, nonché di garantire una concorrenza leale per gli agricoltori europei. L'introduzione di tolleranze per le sostanze vietate permetterebbe l'ingresso nel mercato europeo di prodotti provenienti da Paesi terzi con residui superiori a quelli consentiti per i prodotti europei, danneggiando gli agricoltori dell'UE e compromettendo il principio di reciprocità nel commercio internazionale. Lelegate alla salute e alla sicurezza alimentare. Fissare un limite di residui pari al limite di determinazione analitica di 0,01 mg/kg come proposto nella mozione, sottolineano Coldiretti e Filiera Italia, rappresenterebbe una misura essenziale per garantire che i consumatori europei non siano esposti a rischi evitabili e che gli agricoltori europei non subiscano una concorrenza sleale.Coldiretti e Filiera Italia si aspettano che il tema della reciprocità, trasversalmente condiviso da tutti i partiti in campagna elettorale,. Un voto a tutela sia della salute dei cittadini, che della competitività degli agricoltori europei.