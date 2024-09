Avio, analisti: conti in linea con le attese in attesa del ritorno al volo del Vega C

Avio

(Teleborsa) - Glisul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, vedendo unae guardando alprevisto entro il 4Q24, in attesa dello sviluppo del business della propulsione tattica in USA (potenzialmente rilevante, ma i cui benefici sono diluiti nel lungo termine)., che ha una raccomandazione "Outperform" e un target price di 14 euro per azione, afferma che la società ha riportato, con un fatturato in leggero aumento anno su anno (+4% a 101,8 milioni di euro) grazie alla crescita dell'attività di sviluppo e dell'attività di produzione per il business Tactical Propulsion e un Adj. EBITDA a 7,2 milioni di euro (7,8 milioni di euro nel 2Q23).Viene evidenziato che ilè stato sulle. Sebbene i dettagli forniti siano limitati dati gli accordi di riservatezza, i commenti del management sono coerenti con le aspettative iniziali in termini di tempistiche: è stato chiarito che, sebbene l'azienda si impegnerà a comprimere il più possibile i tempi di sviluppo, sfruttando l'esperienza maturata negli anni, è difficile immaginare che la produzione possa entrare a pieno regime prima di 3 o 4 anni (CAMM-ER ha impiegato più o meno 5 anni)."Confermiamo la nostra visione positiva sul titolo basata sull'aspettativa di une di una continuazione del solido slancio di acquisizione ordini, in particolare nella propulsione tattica, la cui crescente importanza dovrebbe ridurre la dipendenza dall'attività di lancio, che può rivelarsi irregolare come visto nel recente passato - si legge nella ricerca di Intermonte - Il primo importante traguardo dell'anno è stato raggiunto con il volo inaugurale di successo di Ariane 6. Il prossimo passo fondamentale sarà ora la ripresa dei voli Vega C, programmati per il 4Q24, che è fondamentale per sbloccare il pieno potenziale dell'azienda e consentire l'esecuzione del corposo portafoglio ordini"., che ha una raccomandazione "Hold" e un target price di 12,3 euro per azione, sottolinea che la mancanza di leva operativa nel 1H24 (a fronte del fatturato in crescita del 14,5% YoY l'adj. EBITDA è cresciuto solo dell'1% YoY) è imputabile al. Inoltre, per centrare la guidance FY24 di order intake sono necessari ordini per 300-350 milioni di euro nel 2H legati a sviluppo del Vega C e propulsione tattica. Sul fronte statunitense, il broker riporta che il processo di qualifica dei prodotti sia perche la US Army richiede 3-4 anni per arrivare a full speed production.Dalla call è anche emerso che non c'èdi Avio nellein corso traal fine di allargare la loro collaborazione industriale e forse il perimetro delle attività condivise nello Spazio (attualmente produzione di satelliti e gestione di servizi satellitari).