BCE, Rehn: tagli dei tassi sostengono crescita, manteniamo piena libertà di azione

(Teleborsa) - ", ma l'Europa dovrebbe imboccare la strada verso una migliore produttività". Lo ha affermato, governatore della Banca di Finlandia e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), in un post sul blog dell'istituzione.la politica monetaria - ha spiegato - L'inflazione continua a rallentare e le aspettative di inflazione sono vicine all'obiettivo a medio termine della BCE del 2%. D'altro canto, le prospettive di crescita per l'economia dell'area euro sono più deboli del previsto e l'industria si trova in condizioni di scarsa ossigeno"."La politica monetaria può sostenere al meglio la crescita sostenibile e gli investimenti necessari per aumentare la produttività garantendo la stabilità dei prezzi - ha aggiunto Rehn - Lee analisi sull'economia. Le decisioni della BCE vengono prese riunione per riunione e non vi è alcun impegno proattivo su un tasso di interesse".e flessibilità nel prendere decisioni sui tassi di interesse in tutte le riunioni future - ha sottolineato - Le prossime riunioni periodiche di politica monetaria si terranno in ottobre e dicembre. Il Consiglio della BCE continuerà a basare le proprie decisioni di politica monetaria sulla valutazione delle prospettive di inflazione, della dinamica dell'inflazione core al netto dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari e sulla forza della trasmissione della politica monetaria".