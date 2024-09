Boeing, lavoratori in sciopero. Respinto aumento salariale del 25%

Boeing

(Teleborsa) - Glidegli Stati Uniti di, colosso statunitense che produce velivoli sia per utilizzo civile che militare,. Lo sciopero, programmato da mezzanotte (ora del Pacifico), dovrebbe bloccare le operazioni nell'area di Seattle, sede della maggior parte della produzione di aerei commerciali della Boeing.I membri dell'International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) hanno votato ale al 94,6% per respingere l'accordo."Uno sciopero, erodendo ulteriormente la fiducia dei nostri clienti", aveva affermato il nuovo CEO Kelly Ortberg in un messaggio ai dipendenti prima del voto.L'accordo proposto da Boeing includeva un, un bonus di firma di 3.000 dollari e un impegno a costruire il prossimo jet commerciale della Boeing nell'area di Seattle, a condizione che il programma fosse lanciato entro i quattro anni del contratto.Secondo una nota della banca d'affari TD Cowen, uno sciopero di 50 giorni potrebbe costare alla Boeing una cifra stimata. L'ultimo sciopero dei lavoratori della Boeing nel 2008 ha chiuso gli stabilimenti per 52 giorni e ha colpito i ricavi per una cifra stimata di 100 milioni di dollari al giorno.