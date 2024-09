DoValue, contratto di gestione in real estate con banca greca. Vale 200 milioni di euro

doValue

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha comunicato che la sua controllata doValue Greece Real Estate Services, specializzata nella gestione di patrimoni immobiliari, ha, per un valore contabile netto di circa 200 milioni di euro.Il nuovo contratto è in linea con la strategia del Gruppo doValue e prevede ladei flussi dei ricavi attraverso servizi ad alto valore aggiunto, si legge in una nota.Il posizionamento di doValue Greece Real Estate Services giocherà unnel sostenere altre iniziative di diversificazione delineate nel piano aziendale, tra cui l'espansione nei servizi di intermediazione ipotecaria, fortemente connessa alla pipeline del business immobiliare, e l'ulteriore consolidamento della sua posizione di leader nella fornitura di servizi finanziari completi in tutta la regione.