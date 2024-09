G7 Lavoro, Calderone: attueremo piano sviluppo e uso dell'Intelligenza Artificiale nei luoghi di lavoro

(Teleborsa) - Il ministro del Lavoro,, ha annunciato che al G7 Lavoro i ministri hanno deciso di attuare uncon una visione umanocentrica: "un approccio alla base del piano per lo sviluppo e l'uso dell'nei luoghi di lavoro". Durante la conferenza stampa al termine dei lavori del, Calderone ha spiegato che si tratterà di "unper dare risposte e indicare direttrici di lavoro. Azioni per governare molteplici aspetti su cui l'IA può avere un impatto: automazione dei processi, privacy dei lavoratori, trasparenza e responsabilità delle decisioni, processi di selezione e distribuzione delle attività nei luoghi di lavoro e dialogo sociale".Uno degli elementi su cui si sta lavorando e si lavorerà in, ha sottolineato, "è il modo con cui l'IA ci consente di capire e individuare in anticipo dove va il mondo del lavoro, quali sono ledel futuro e, soprattutto, come andare a incrociare in modo efficace la domanda e l'offerta di lavoro"."Nella piattaforma per l'oltre che individuare le offerte formative finanziate oggi presenti in Italia, abbiamo inserito elementi che attraverso l'IA e i processi di analisi ci possono far comprendere le esigenze delle aziende e le attività che in questo momento sulpossiamo mettere a disposizione e quali invece sono i percorsi di crescita e in previsione le tendenze del mondo del lavoro. Dobbiamo imparare a predire un po' il futuro utilizzando i dati e comprendendo tra dieci anni di quali lavori e professionalita' avremo bisogno", ha aggiunto."Al 2050 lanei Paesi del G7 si ridurrà di un terzo, mentre crescerà la proporzione di persone che hanno più di 65 anni di età – ha proseguito il ministro –. Per questo serve un approccio integrato per promuovere l', rendere i mercati del lavoro più inclusivi per giovani e donne. Questo è l'impegno comune". "Bisogna essere preparati a investire nelle competenze delle persone – ha aggiunto – assicurare la formazione anche per i lavoratori anziani e renderli attivi"."Un altro degli aspetti su cui abbiamo incentrato il nostro lavoro è la qualità della– ha spiegato –. È un impegno e una necessità laddove bisogna mettere in relazione più generazioni". "Bisogna garantire la coerenza dei sistemi formativi con le aspettative delle imprese e del lavoratori - ha aggiunto - bisogna rendere la formazione accessibile a tutti".