SACE: più benessere, responsabilità e innovazione con il lavoro flessibile

(Teleborsa) -. Sono questi i principali effetti registrati dall’dopo un anno di monitoraggio su, il nuovo modello di lavoro flessibile sperimentato danel corso del 2024.Più. L’adozione di modalità di lavoro più flessibili, supportate da tecnologie digitali, ha avuto un impatto positivo sul benessere individuale e sulla produttività: il 65% dei dipendenti ha segnalato un miglioramento significativo nell’equilibrio tra vita privata e lavoro; il 47% ha riscontrato una riduzione del malessere da stress lavorativo; il 51% ha dichiarato di sentirsi più capace di affrontare con efficacia e flessibilità le sfide professionali.Più. La flessibilità ha favorito una maggiore autonomia e proattività: il 58% ha migliorato la capacità di pianificare tempi, luoghi e modalità di lavoro in base alle proprie esigenze; il 58% ha aumentato la propria capacità di intervenire sugli obiettivi lavorativi, introducendo cambiamenti utili a migliorarne la qualità.Più. Cresce anche l’apertura verso nuove tecnologie: il 51% dei dipendenti ha percepito un miglioramento significativo nel supporto offerto dalle soluzioni di Intelligenza Artificiale Generativa, ritenute utili per aumentare efficienza e produttività."Il monitoraggio dei risultati dell’iniziativa, effettuato attraverso tre round successivi di survey su un campione molto significativo di lavoratori, dimostra comeporta al tempo stesso ad un miglioramento del benessere delle persone e ad un aumento delle principali prestazioni organizzative", afferma-. "Nel caso di SACE l’accompagnamento dell’iniziativa con la messa a disposizione di strumenti evoluti di AI Generativa e con una comunicazione strategica e ingaggiante, hanno contribuito a creare nelle persone il giusto clima di coinvolgimento e disponibilità al cambiamento"."Noi crediamo fortemente nel binomio benessere e produttività come motore di una crescita sostenibile. SACE Flex4Future è il nostro programma manifesto ed i risultati della ricerca dimostrano che avevamo ragione: dare alle persone il potere di decidere quando, dove e con che intensità lavorare sviluppa l'imprenditorialità, migliora il benessere fisico ma anche emotivo, e quindi aumenta la produttività- ha dichiarato-. Si tratta di un nuovo importante passo nella trasformazione culturale e organizzativa intrapresa da SACE, che nel 2024 ci ha consentito di superare tutti i target di Piano: con un aumento della produttività del 26% abbiamo realizzato l’utile lordo più alto di sempre,, e mobilitato 60 miliardi di euro a supporto della crescita delle imprese italiane, che ci hanno consentito di generare un impatto di 280 miliardi di euro sull’economia italiana da inizio Piano, contribuendo a creare o mantenere oltre 1,5 milioni di posti di lavoro".Questi risultati derivano dall’con il supporto di Microsoft e in accordo con le organizzazioni sindacali. Il modello prevede l’eliminazione dei controlli sulle timbrature, lo smart working activity-based e, su base volontaria, la sperimentazione della settimana lavorativa di quattro giorni, posizionando SACE tra le prime aziende italiane ad adottare un sistema avanzato di organizzazione del lavoro in linea con gli standard internazionali.