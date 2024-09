Intesa Sanpaolo conclude il programma di buyback per l'assegnazione gratuita di azioni ai dipendenti

Intesa Sanpaolo

Colosso creditizio

(Teleborsa) -ha reso noto oggi, che l'11 settembre 20242024 e reso noto al mercato nel comunicato stampa emesso il 4 settembre scorso , a servizio di piani di assegnazione gratuita di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo ai dipendenti e Consulenti Finanziari del Gruppo.Nei tre giorni di esecuzione del programma (dal 9 all’ 11 settembre 2024), ilha complessivamente, pari allo 0,11% del capitale sociale della Capogruppo, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 3,7154 euro, per untotale di. La sola Capogruppo ha acquistato 10.301.330 azioni a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 3,7146 euro, per un controvalore di 38.265.555,39 euro.Intesa Sanpaolo ha comunicato inoltre che essendo stato completato in data 11 settembre 2024 il programma di acquisto di azioni proprie a servizio di piani di assegnazione gratuita di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo ai dipendenti, dal 16 settembre 2024 potranno riprendere gli acquisti di azioni proprie in esecuzione del programma di buyback comunicato al mercato il 27 maggio 2024 e avviato il 3 giugno 2024.Oggi, a Piazza Affari, ilallunga timidamente il passo e termina la seduta con un modesto progresso dello 0,56%.