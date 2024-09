Veicoli commerciali, battuta d'arresto estiva: -10,6% nel cumulato luglio-agosto

(Teleborsa) - Dopo 14 mesi consecutivi di crescita sostenuta, che avevano portato il primo semestre dell’anno a consuntivare un +17,7%, ilnel mese diè riuscito a mantenersi in territorio positivo, sia pure con un debole incremento del 2,3%:rispetto alle 16.499 di luglio 2023 (solamente 380 unità in più).ha invece registrato una fortissima flessione del 30,1%, con appena, 3.289 in meno delle 10.941 di agosto 2023, e circa 400 immatricolazioni in meno del 2022. Nel suo insieme, il bimestre luglio-agosto riporta una flessione del 10,6%, con 24.531 immatricolazioni.Laabbatte all’11,4% il tasso di crescita dei primi otto mesi del 2024, con 136.500 unità immatricolate rispetto alle 122.571 dello stesso periodo del 2023.A tre mesi dall'apertura della piattaforma Invitalia per la prenotazione dei nuovi, risulta utilizzato circa il 60% dei 53 milioni di fondi stanziati, con il 49% assorbito dai veicoli elettrici puri (BEV). Tuttavia, il mercato dei veicoli a zero emissioni rimane ancora "bloccato", con una quota di BEV ferma all'1,7% nei primi otto mesi del 2024, meno della metà rispetto al 3,7% dello stesso periodo dell'anno precedente.Il Presidente di UNRAE,, evidenzia “l’andamento positivo delle prenotazioni dei veicoli elettrici che dovrebbe avere effetti positivi nei prossimi mesi sulle immatricolazioni, ma non sufficienti a raggiungere l’obiettivo europeo di una transizione più incisiva verso i veicoli a zero emissioni”.In tal senso, l’UNRAE auspica che possano essere aumentati gli importi dell’attualee prevedere un piano strutturato per i prossimi anni, anche per accelerare il rinnovo del parco.Crisci sottolinea infatti che “una maggiore fruibilità deiconsentirebbe di svecchiare l’attuale presenza di mezzi obsoleti e potenzialmente insicuri sulle nostre strade. Oltre il 38% dei 4,460 milioni di veicoli in circolazione al 30 giugno (secondo le stime UNRAE) è antecedente alla normativa Euro 4, con un'età superiore ai 18 anni”.UNRAE, al fine di velocizzare lo sviluppo dellaattraverso la diffusione di una rete di ricarica capillare ed efficiente, continua a sottolineare l'importanza di incentivarne il potenziamento attraverso l'introduzione di un credito d'imposta al 50% per gli investimenti privati in stazioni di ricarica fast (oltre 70 kW) almeno fino al 2025.