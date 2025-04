Veicoli commerciali, Unrae: ottavo calo consecutivo a marzo (-14,1%)

(Teleborsa) - Nel mese diil(ptt fino a 3,5 t) registra una nuova flessione, segnando l’ottavo calo consecutivo a doppia cifra: -14,1% con 17.415 immatricolazioni rispetto alle 20.280 unità dello stesso mese del 2024, perdendo quasi 2.900 veicoli. Il primo trimestre dell’anno consuntiva quindi un totale di 47.724 unità, con una flessione del 15,2% rispetto alle 56.295 dell’anno precedente. È quanto emerge dai dati pubblicati da Unrae.Le immatricolazioni disi attestano su una quota del 3,2%, in linea con il risultato di febbraio e in crescita rispetto all’1,6% di marzo 2024, che fu penalizzato dall’attesa per l’avvio degli incentivi.Preoccupa inoltre il clima di incertezza generato dalle tensioni geopolitiche e, in particolare, dagli effetti dellecon gli. In questo contesto, desta particolare attenzione l’esclusione del comparto automotive dal rinvio di 90 giorni dell’applicazione dei dazi americani, con potenziali impatti negativi sul mercato europeo.Sul, UNRAE accoglie con favore la presentazione, lo scorso 1° aprile, della proposta di Regolamento riguardante i veicoli leggeri, con cui la Commissione Europea intende introdurre una maggiore flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi di emissione di CO2 fissati per il 2025. La nuova impostazione consentirebbe di calcolare la media delle prestazioni su un arco temporale di tre anni (2025-2027), permettendo di compensare eventuali scostamenti in uno o due anni con risultati in eccesso negli altri, senza modificare i target prefissati."Accogliamo positivamente la proposta delladi introdurre un meccanismo di maggiore flessibilità per gli obiettivi emissivi, ma continuiamo a denunciare con forza la mancanza di interventi concreti di sostegno alla transizione energetica, sia in ambito europeo sia, soprattutto, nel nostro Paese", dichiara, Presidente dell’UNRAE. "Inè urgente prevedere un piano strutturale che includa fondi dedicati alla revisione della fiscalità, in linea con quanto indicato nel, che fornisce raccomandazioni e individua le azioni che le Autorità nazionali, regionali e comunali possono adottare per accelerare l’adozione di veicoli a zero emissioni nelle flotte aziendali", prosegue Crisci."Inoltre - conclude il Presidente - è necessario colmare il gap infrastrutturale che oggi rappresenta uno dei principali ostacoli alla transizione. Riteniamo fondamentale che anche isiano inclusi nei programmi europei di incentivazione per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica, al pari dei veicoli pesanti".Allo scopo, UNRAE chiede che anche per il nostro Paese venga introdotto unal 50% per gli investimenti privati in infrastrutture di ricarica fast (sopra i 70 kW di potenza) per il triennio 2025-2027. Si tratta di misure indispensabili per accompagnare in modo concreto e strutturale la decarbonizzazione del trasporto commerciale leggero.Ladi marzo 2025, con dati quasi definitivi, confrontata con lo stesso periodo 2024, conferma un andamento di flessione generalizzato fra i canali di vendita, fatta eccezione per le autoimmatricolazioni che rimangono sostanzialmente stabili in volume e salgono al 10% di quota (+1,4 p.p., all’8,5% nel 1° trimestre). Iperdono meno del mercato complessivo e guadagnano 0,7 punti, al 15,1% di share (16,1% nel cumulato). Ilperde quasi 1/4 delle immatricolazioni, scendendo al 32,0% del totale mercato (-3,6 p.p., al 30,8% nel cumulato, -4,1 p.p.), per la pesante flessione delle società Top, a fronte di un ottimo incremento delle Captive. Il noleggio a breve termine con una pesante flessione a doppia cifra, scende al 3,9% di quota (-1,3 p.p., 3,8% nel 1° trimestre, -1,7 p.p.), enti e società mantengono la prima posizione e, con una flessione più contenuta del mercato, guadagnano 2,7 punti di share, al 38,9%.Sul fronte delle, in marzo ilperde mezzo punto, all’81,1% di quota (82,6% a gennaio-marzo, +0,7 p.p.). Il motore acede 1 decimale, al 4,1% del totale (3,9% nel 1° trimestre). Ilperde mezzo punto e si ferma al 2,0% (2,3% nel cumulato), il metano immatricola 1 unità, i mezzisi portano allo 0,4% di share nel mese e nel trimestre. Come anticipato, recuperano i veicoli BEV, che passano dall’1,6% di un anno fa al 3,2% attuale (3,0% nel trimestre), mentre i veicoli ibridi cedono 0,8 punti e coprono il 9,2% del totale (7,7% nel cumulato).Lain marzo scende dello 0,5% a 190,5 g/Km (rispetto ai 191,4 g/Km dello stesso periodo 2024).