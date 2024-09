Aeroporto di Bologna, Intesa lima target price e conferma Hold

Intesa Sanpaolo

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

Ryanair

Wizz Air

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 8,2 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, confermando la" sul titolo visto il potenziale upside del 2%.Gli analisti scrivono che la società sta sfruttando molto la forte domanda di traffico aereo e quest'anno il traffico supererà ampiamente il livello pre-Covid, con largo anticipo rispetto a quanto previsto in passato. Tuttavia, iper far fronte all'evoluzione del mercato stanno creando un collo di bottiglia, con implicazioni negative sulla crescita del traffico, in particolare l'anno prossimo, che potrebbe estendersi anche agli anni successivi, se non eseguirà l'ambizioso piano di capex annunciato di recente.Viene anche evidenziato che la società sta gradualmente recuperando la sua redditività storica (40,6% nel 2019), riequilibrando il mix di traffico verso il traffico meno incentivato e i contratti più favorevoli con le principali vettori low-cost come(circa il 65% del traffico totale). Tuttavia, "riteniamo che lo sconto medio rispetto alla media del settore sia ancora meritato (-27% FY24/FY25 EV/EBITDA), dato il", si legge nella ricerca.