Auto, il 25 settembre il voto finale dei Paesi Ue sui dazi alle elettriche made in China

(Teleborsa) - Il 25 settembre i Paesi dell'Unione europea sono chiamati alsull'introduzione disulleimportate dalla Cina. A riportarlo è Bloomberg. Se il voto sarà favorevole, le misure saranno applicate per 5 anni. La votazione arriva dopo quella non vincolante di metà luglio quando i governi europei avevano deciso di inviare a Pechino. Erano stati in tutto 12 quelli che avevano espresso– tra cui Italia, Spagna e Francia – mentre 11 si erano astenuti (compresa la). Solo 4 erano stati invece i voti contrari – Ungheria, Slovacchia, Malta e Cipro – ma questa volta il risultato potrebbe essere molto diverso.La Germania ha già espresso a più riprese la contrarietà a rendere definitivi i dazi alle auto elettriche cinesi. A Berlino si è accodata anche, soprattutto dopo il viaggio del presidentein Cina. In quella occasione Sanchez ha chiesto infatti di riconsiderare l'imposizione delle tariffe sostenendo che una guerra commerciale con Pechino è tutt'altro che auspicabile in questo momento.Il voto decisivo si terrà a, il quorum da raggiungere è dunque quello di 15 Paesi che rappresentino il 65% della popolazione.laha imposto alcune tariffe provvisorie aggiuntive fino al 36,3% nei confronti di Byd, Geely e Saic, che si vanno ad aggiungere ai dazi del 10% a cui erano già soggetti gli esportatori dalla Cina.