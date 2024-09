Bce, Lane: "Appropriata graduale rimozione del freno monetario"

(Teleborsa) - Guardando in avanti alla Bce "un approccio di graduale rimozione della restrizione sarà appropriato se i dati che perverranno risulteranno in linea con lo scenario previsionale di base". È quanto ha affermato ildurante il suo intervento all'incontro dei capo economisti delle banche di investimento europee."Al tempo stesso dobbiamo mantenere l'opzionalità sulla velocità dell'aggiustamento – ha aggiunto–. Da un lato, se i dati indicassero una sostenuta accelerazione nel processo disinflazionistico o un calo materiale della velocità della ripresa economica un aggiustamente più rapido sarebbe giustificato. Dall'altra parte se i dati dovessero indicare una disinflazione più lenta delle attese o una crescita economica più veloce, allora potrebbe risultare opportuno un ritmo di aggiustamento più lento"."Queste considerazioni – ha concluso– rafforzano la validità dell'approccio decisionale scelto: ovvero decidere 'volta per volta' a ogni Consiglio direttivo, in base all'evolversi dei dati, con cui la Bce "mantiene opzionalità e flessibilità per le decisioni future".