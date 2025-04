Limita le perdite Piazza Affari dopo nuovo taglio tassi della BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Ledopo l'annuncio della BCE sui tassi e chiudono in rosso l'ultima seduta prima della pausa pasquale, pur lontane dai minimi di giornata.Laha tagliato i tassi di 25 punti base, in linea con le previsioni di mercato, e rimosso il riferimento alle condizioni restrittive. La presidente ha sottolineato che la rimozione del riferimento alle condizioni monetarie restrittive derivano dall'ampio grado di incertezza dell'attuale contesto. "Lagarde ha dato l'impressione di voler accelerare il percorso di tagli dei tassi, portando il mercato ad ipotizzare il calo del tasso di riferimento sui depositi all’1,5% a fine 2025 - ha commentato Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte - In questo momento, le priorità appaiono il bilanciamento dell'impatto negativo dei dazi sulla crescita e il freno all'apprezzamento dell'euro, perché danneggerebbe l'export".Sempre sul fronte delle banche centrali, oggi è arrivata la sorprendente decisione della banca centrale delladi alzare il suo tasso di interesse, mentre la banca centrale dell' ha mantenuto tassi invariati al 15,5%.Sul fronte macroeconomico, nel pomeriggio sono stati pubblicati diversi. A marzo si è registrata una contrazione per le aperture di nuovi cantieri (-11,4% m/m) e un incremento per i permessi edilizi (+1,6% m/m). Il Philadelphia Fed è crollato a -26,4 da 12,5, lontano dalle stime di consensus (+2,2). Le richieste di sussidi alla disoccupazione hanno registrato nella settimana fino al 12 aprile un leggero calo a 215 mila da 224 mila, al di sotto del consensus che vedeva un livello di 225 mila.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 3.297,4 dollari l'oncia, in calo dell'1,36%. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,84%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +115 punti base, con ilche si posiziona al 3,57%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,49%, senza slancio, che negozia con un 0%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,60%.Sessione debole per il, che termina con un calo dello 0,24% sul; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 38.136 punti. Leggermente negativo il(-0,4%); con analoga direzione, variazioni negative per il(-0,84%).di Milano, troviamo(+2,17%),(+1,23%),(+1,08%) e(+0,81%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,51%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,00%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,61%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,59%.del FTSE MidCap,(+4,90%),(+2,06%),(+1,94%) e(+1,73%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,10%. Tonfo di, che mostra una caduta del 3,90%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,69%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,43%.