Euronext e MTS lanciano nuova famiglia di indici obbligazionari governativi europei

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura di mercato paneuropea, ha, sviluppata in collaborazione con MTS, la principale piattaforma di trading elettronico a reddito fisso in Europa e parte del gruppo Euronext. La nuova famiglia di indici comprendeche misurano il rendimento totale dei titoli di stato denominati in euro di dieci paesi dell'Eurozona, derivanti dall'indice madre Euronext MTS EGB Broad GR.Euronext MTS EGB Broad Index Family. Tutti i titoli di Stato europei disponibili per la negoziazione sui mercati regolamentati dealer-to-dealer di MTS sono idonei per l'inclusione in questa famiglia di indici. La famiglia di indici include versioni per tutti i paesi dell'Eurozona, strumenti a cedola fissa, indici per singolo paese e altri indici personalizzati.Inoltre, Euronext e MTS hanno, supportato dal ruolo di MTS come piattaforma interdealer designata da DMO per i Primary Dealer dell'UE.La famiglia di indici Euronext MTS EGB, rivista mensilmente, è "e come riferimento per ulteriori personalizzazioni e sottoindici. È progettata per supportare sia i gestori attivi che quelli con strategie passive a reddito fisso", si legge in una nota."Siamo orgogliosi di lanciare questa famiglia di 26 indici obbligazionari governativi europei, consolidando ulteriormente la nostra posizione di fornitore leader di indici - ha commentato- Sfruttando i dati di trading di alta qualità di MTS, stiamo ampliando la gamma di soluzioni di investimento disponibili per i nostri clienti, aiutandoli a distribuire il capitale nei mercati europei del reddito fisso con maggiore efficienza"."La nostra posizione di piattaforma di trading elettronico del reddito fisso leader in Europa garantisce il massimo livello di trasparenza e accuratezza dei prezzi, fornendo agli investitori benchmark solidi e affidabili - ha detto- Il lancio di Euronext MTS EGB Broad Index Family dimostra il nostro impegno nei confronti del mercato europeo del reddito fisso".