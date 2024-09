Fed pronta al taglio: cosa aspettarsi dal FOMC e dai mercati

(Teleborsa) - Si apre una, con l'attenzione catalizzata dalle banche centrali: mercoledì si riunirà la, che dovrebbe procedere con il primo taglio dei tassi, giovedì sarà la volta della, mentre lachiuderà la settimana venerdì. Ma il focus è soprattutto sul FOMC che dovrebbe confermare ipromesso a Jackson Hole a fine agosto. un segnale che in molti attendevano da tempo e che starebbe a significare la fine della fase emergenziale legata all'inflazione e l'avvio di un'altra fase del ciclo economico, caratterizzata da una bassa crescita.raccolto da Bloomberg in un pool di 46 economisti preannuncia un taglio dei tassi di, che darebbe un timido segnale che le cose stanno cambiando. Eppure,di chi si attende un taglio più deciso die, in base ad una lettura più pessimistica dei dati macroeconomici giunti nell'ultimo periodo, che sembrano preannunciare una fase recessiva.Attualmente, ilè in una banda di oscillazione del. Il mercato sembra crescere in un taglio più deciso: i future Fed Watch al CME danno unadal 30%di una settimana fa, mentre solo il 41% propende per una riduzione di 25 punti, in calo rispetto al 70% d una settimana fa.In ogni caso, glinel ritenere che, nell'arco delle tre riunioni che ci separano dal 2025,: una sequenza di tre tagli da 25 punti oppure un taglio più aggressivo ed uno più morbido. Ilinvece sconta una, pari almeno a, se non di più: le probabilità che il tassoi a dicmebre scenda al 4,25-4,50% sono del 29,5% e quelle che scenda addirittura al 4-4,25% sono del 43,6%.Per prendere le sue decisioni, il FOMC osserverà inell'ultimo periodo.sembra ormai completamente domata, essendo scesa ad agosto al, dal 2,9% di luglio. Il core rate, che esclude le componenti più volatili come cibo ed energia, è stabile al 3,2% ed in linea con il consensus.Anche l'indice, diffuso a fine agosto, aveva confermato un'inflazione al consumo, inferiore alle attese degli analisti (2,7%).del la voto ha dato chiari segnali di: l'ultimo rapporto relativo al mese di agosto ha rilevato la crescita di, ben al di sotto dei 164 mila attesi dal mercato. Numeri che sembrano parlare di recessione pe ril terzo trimestre, nonostante la revisione al rialzo de PIL del 2° trimestre al 3%.La, intanto, ha già, la seconda volta in modo piuttosto deciso, perché ha ridotto il tasso sui depositi di 25 punti e quello sui rifinanziamenti di benmodificando la strategia operativa. Una mossa che ha confermato le difficoltà in cui versa l'economia europea, in evidente frenata, mentre l'inflazione si è quasi riportata in linea con io target-Se la BCE ha agito per prima, in questa tornata di fine estate, laun po' per verificare le condizioni dell'economia e regolarsi sulle mosse della Fed. Questa settimana, infatti, riuniranno i comitati di politica monetaria della banca centrale britannica (giovedì), che dovrebbe confermare tassi al 5%m salvo sorprese dell'ultimo minuto, e la banca centrale giapponese (venerdì), che dovrebbe confermare tassi allo 0,25% dopo aver abbandonato la politica dei tassi negativi prima dell'estate.Questa sarà una settimana cruciale per i, che potrebbero mostrarein attesa di capire come si muoveranno le tre banche centrali. Non è esclusa poi una certa, del momento che questa settimana cadono le scadenze tecniche trimestrali, ole cosiddettDetto questo, il mercato che piùdei tassi sar, atteso in risalita, mentre l'azionario potrebbe reagire "di pancia" ad un taglio più deciso dei tassi di interesse da parte della Fed, focalizzandosi sul tema recessione o festeggiare la mossa più decisa della banca centrale statunitense. Questo sarà da vedere, post che i settori che faranno meglio saranno quelli più sensibili ad un taglio dei tassi, come, ma anche ole