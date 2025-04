Fed valuta taglio tassi anticipato. Crescono probabilità recessione

(Teleborsa) - Si chiude senza annunci o dichiarazioni la r, riunitosi ieri sera per esaminare la situazione, dopo l'ondata di dazi annunciata dale la serie di giornate di passione vissute dai mercati azionari (e non solo). La necessità di fare il punto sulla stabilità finanziaria è emersa anche a seguito delleesercitate dal Presidente Trump sul numero uno della Fednella convinzione che sia ilSi è tenuta ieri unadel Board della Federal Reserve alle 11.30 locali (quando erano le 17.30 in Italia). Al centro del dibattito la situazione die mercati, le prospettive economiche e le. Decisioni che non potranno, evidentemente, essere rimandate alla prossima riunione, che sarebbe stata in calendario il 6-7 maggio.Invece, si sta rafforzando l'idea di unSecondo Bloomberg, i dati sui contratti di swap sui tassi indicano che gli investitori vedono quasi ilche la Fed taglierà i tassi di. Ma alcuni esperti ritengono la scelta controproducente per i mercati finanziari, già in preda al panico, perché non farebbe che rafforzare un sentiment pessimista.I Futureche tastano il polso delle aspettative di mercato, dopo aver scontato sino a 5 tagli da 25 punti ciascuno quest'anno, si sono attestate a, comunque al di sopra dei 2-3 tagli precedentemente preventivati per il 2025.Gli analisti disi sono uniti alla schiera di coloro che vedono una causa dei dazi ed hanno drasticamente rivisto al ribasso le previsioni di crescita del PIL a +0,3% dall'1,3% precedente.ha tagliato le previsioni di crescita del PIL del quarto trimestre 2025 allo 0,5% dall'1% precedente e ha alzato lail prossimo anno dal precedente 35%. E ilritiene che l'economia statunitense sia "probabilmentee la pressione inflazionistica molto più forte di quanto il mercato si aspetti".Il Presidente della Fed Jerome Powell, per parte sua, mantiene une osserva le prospettive di inflazione. La scorsa settimana, dopo l'ultima ondata di dazi annunciata dall'amministrazione Trump, Powell ha ribadito che la banca centrale non ha fretta di modificare la politica monetaria.Venerdì, il numero uno della banca centrale americana ha ammesso che ida Trump sono significativamente più alti del previsto edel previsto. "L'inflazione salirà e la crescita rallenterà, ma per me non è chiaro in questo momento quale sarà il percorso appropriato per la politica monetaria.prima di apportare tali modifiche", ha concluso.