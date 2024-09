Kairos, Mario Unali nominato responsabile del Team di Investment Advisory

(Teleborsa) -, boutique attiva nel mondo dell'Asset Management e del Wealth Management per la clientela ad alto potenziale private e istituzionale, ha nominatoLa nomina di Unali, effettiva dal luglio scorso, si inserisce nel processo didi Kairos, che ha visto pochi mesi fa l'ingresso di Claudio Barberis a capo delle Gestioni Patrimoniali. Questa nomina rappresenta un importante passo nella strategia di crescita della struttura dedicata alla consulenza di alta gamma, attraverso il potenziamento di un team di professionisti specializzati in proposte di investimento sofisticate.Unali ha iniziato la sua carriera nel 2006 income business analyst, per poi entrare indue anni dopo nel team multi-manager presso l'ufficio di Londra, dove ha lavorato prima come analista e poi come portfolio manager, gestendo strategie di investimento multi-asset e alternative. Nel 2021 si è trasferito a Milano, dove ha proseguito il proprio percorso di crescita professionale all'interno di Kairos fino a diventare oggi responsabile del servizio di consulenza. Unali è inoltre co-gestore delle soluzioni multi-manager di Kairos."Con questa nomina diamo ulteriore impulso al Wealth Management e valorizziamo il percorso di crescita di Mario, che vanta quasi 20 anni di esperienza in buona parte maturati in Kairos, e una profonda conoscenza dei mercati internazionali - ha commentatodi Kairos - Dopo le gestioni patrimoniali consolidiamo ora il pilastro dell'Investment Advisory, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più complessa attraverso un approccio strategico e professionale, per offrire soluzioni d'investimento sempre più personalizzate e ad alto valore aggiunto, mantenendo gli elevati standard che da sempre contraddistinguono la società".