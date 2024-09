Settimana Europea della Mobilità 2024: autostazioni migliori per una mobilità più virtuosa

(Teleborsa) - In Italia, più di un terzo delle persone che viaggiano insi dichiara insoddisfatto delle condizioni delle autostazioni. Muovendo da questo dato,riporta nuovamente l’attenzione sul tema dell’infrastruttura in occasione della, la campagna annuale promossa dalla Commissione Europea per incentivare cambiamenti nei comportamenti di viaggio e promuovere una mobilità più sostenibile.Nonostante la maggior parte dei passeggeri giudichi soddisfacenti i servizi e le condizioni delle fermate,durante il periodo di rilevazione. Tra le motivazioni indicate, in particolare, si ravvisa una. Altri motivi di insoddisfazione riguardano l’assenza o il cattivo stato, presso la stazione di partenza, di servizi essenziali come pensiline (20%), servizi igienici (10%) e aree di attesa attrezzate con posti a sedere (7%).L'non è un aspetto secondario: al contrario, può influenzare in modo significativo la loro scelta del mezzo di trasporto. Non a caso, istituzioni e centri di ricerca affermano che la qualità delle infrastrutture è un fattore cruciale per incentivare l'uso del trasporto collettivo. Uno studio UE, ad esempio, sottolinea l'importanza di fornire strutture di attesa di alta qualità per rendere più attrattiva l'esperienza di viaggio. Studi di settore dimostrano inoltre che la qualità complessiva delle stazioni e dei terminal degli autobus può influenzare direttamente la decisione di una persona di optare per un autobus a lunga percorrenza.Per questo,, a cui è spesso affidata la gestione di tali spazi, garantiscano infrastrutture sicure ed efficienti, al fine di incentivare l'uso del trasporto collettivo e ridurre significativamente l'impatto ambientale di chi viaggia. Questo obiettivo è in linea con il tema della Settimana Europea della Mobilità di quest'anno dello ‘Spazio pubblico condiviso', definito come "un luogo in cui persone, mezzi di trasporto e attività trovano ciascuno il proprio spazio"."Negli ultimi anni abbiamo vistoche hanno migliorato significativamente l'esperienza di chi viaggia. Tuttavia, le autostazioni, che servono milioni di persone ogni anno, sono rimaste indietro, trascurate in termini sia di infrastrutture che di servizi. Ciò ha creato una netta divisione tra i viaggiatori: da un lato, chi beneficia di strutture moderne e confortevoli; dall’altro, chi utilizza il trasporto su gomma e rischia di sentirsi un passeggero di Serie B", ha affermato"Per promuovere una mobilità sostenibile, è fondamentale che le. Offrire strutture sicure, confortevoli e ben collegate non solo migliora l'esperienza di viaggio, ma è anche un incentivo concreto a scegliere il trasporto collettivo rispetto all'auto privata,Chiediamo alle autorità di intervenire, investendo in fermate che riflettano l’importanza del trasporto collettivo e garantiscano pari dignità a tutti i viaggiatori", ha concluso Incondi.L'appello di FlixBus per maggiori investimenti nell’infrastruttura per gli autobus a lunga percorrenza si inserisce nella visione del gruppo Flix di incentivare un trasporto collettivo per tutte le tasche, quale elemento chiave per promuovere un approccio al viaggio più sostenibile già nell’immediato.Infatti, se da un lato Flix punta a raggiungeree a livello globale entro il 2050, avvalendosi della trasformazione progressiva della flotta dei suoi partner per mezzo di tecnologie e carburanti alternativi, chi decide di spostarsi con i suoi servizi può ridurre già oggi lrispetto a chi, ad esempio, opta per l’auto personale.Per quantificare questo beneficio,fra diversi mezzi di trasporto, calcolando risparmi significativi nell'ultimo anno. Secondo questa analisi, solo nel 2023 sono state evitate 1,1 milioni di tonnellate di CO2 (di cui ben 152.000 solo in Italia) grazie alle persone che hanno preferito i servizi Flix ad altri mezzi di trasporto.In particolare, su una base di emissioni per passeggero-chilometro l’autobus a lunga percorrenza rappresenta una delle soluzioni di viaggio ecologicamente più vantaggiose rispetto al trasporto individuale. In Europa, gli autobus FlixBus equipaggiati con le tecnologie Euro VI più avanzate – nel 2023,– emettono in media solo 27,8 g di CO2 per passeggero-chilometro, oltre cinque volte meno rispetto a un'auto privata, che emette 166 g di CO2 per passeggero-chilometro.Oltre che a livello ambientale, una rete efficiente di trasporto in autobus può contribuire a produrre effetti positivi sulle comunità locali. Da un lato, può; dall'altro, puòconsentendo ai visitatori di raggiungere queste zone senza l’uso dell'auto privata. In questo senso, la volontà di collegare anche destinazioni con scarse alternative di trasporto collettivo rappresenta un caposaldo importante nella pianificazione della rete FlixBus: nel 2023, circa il 40% delle fermate in Italia si trovava infatti in località con meno di 20.000 abitanti.