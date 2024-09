Peste suina, Lollobrigida: nei prossimi giorni dal Parlamento aiuti per 18,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e della Foreste,, ha annunciato che "nei prossimi giorni verranno approvati in Parlamento aiuti peralle aziende danneggiate dallasia per danni per perdita di capi sia per mancato export". A margine della presentazione del G7 di Siracusa alla stampa estera, Lollobrigida ha definito la Peste suina "una vera e propria pandemia a livello mondiale, che riguarda quasi tutti i continenti"."L'ultima cosa da fare – ha aggiunto il ministro – è creare troppo allarmismo su queste patologie che non sono trasmissibili all'uomo". Di Psa si parlerà anche ale ci sarà anche una "riunione della Conferenza delle Regioni a Ortigia sul tema". Il ministro non ha fornito dati precisi sugli abbattimenti di suini ma si è limitato a precisare che "in alcune regioni sono stati importanti e la lotta contro la Psa è prioritaria per non aumentare ancora di più il numero degli".Quanto ai possibili effetti della Psa sull'export del, il ministro ha detto che il governo è al lavoro per "evitare ulteriori conseguenze" e ha ricordato di avere già chiesto di "spostare l'attenzione sulladell'impianto e del".