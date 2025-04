TPS, Integrae SIM avvia copertura con Buy e TP a 9,8 euro

TPS

(Teleborsa) - Integrae SIM hasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico e automotive. Il prezzo obiettivo è stato fissato aper azione (con un upside potenziale del 39%), mentre il giudizio sul titolo è "".Per i prossimi anni, gli analisti si aspettano un incremento del, che dovrebbe passare da 52,33 milioni di euro dell'esercizio FY24 a 64,10 milioni di euro del FY27, con un CAGR FY24-FY27 del 7,0%. La crescita organica attesa è sostenuta da molteplici driver che rafforzano il posizionamento competitivo del Gruppo nei propri settori di riferimento. In particolare, si prevede un consolidamento nei servizi tecnici e ingegneristici per l'aerospazio, ambito in cui TPS vanta relazioni strutturate con i principali player industriali e che, alla luce del riassetto delle catene di fornitura a livello europeo, è oggetto di rinnovati investimenti strategici.L'dovrebbe passare da 9,10 milioni di euro del FY24 a 11,55 milioni di euro del FY27. Gli analisti credono che TPS possa essere in grado di migliorare la propria marginalità, grazie al progressivo assorbimento dei maggiori costi fissi legati all'integrazione delle recenti acquisizioni e alla razionalizzazione dei processi interni, in particolare nell'area produttiva e nella gestione delle risorse operative. L', pari al 17,4% nel FY24, dovrebbe progressivamente aumentare fino a raggiungere il 18,0% al FY27, pur in un contesto caratterizzato da pressioni inflattive sul costo del lavoro.Il miglioramento della posizione finanziaria netta nei prossimi esercizi sarà sostenuto dalla solida generazione di cassa operativa, favorita da un modello di business a bassa intensità di capitale e da un'efficiente gestione del capitale circolante. La marginalità in crescita, unita a Capex contenute e mirate, consentirà di autofinanziare sia lo sviluppo organico sia eventuali interventi di mantenimento o espansione dell'infrastruttura produttiva, senza ricorrere a nuovo indebitamento. L'attesa è per un miglioramento progressivo della, che passerà dal valore cash positive di 16,42 milioni di euro del FY24 al valore cash positive del FY27 pari a 26,92 milioni di euro.