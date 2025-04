Saccheria F.lli Franceschetti, nel primo trimestre ricavi a 4,4 milioni di euro

Saccheria F.lli Franceschetti

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società benefit quotata su Euronext Growth Milan leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di polipropilene, ha preso visione dei ricavi gestionali al 31 marzo 2025, non soggetti a revisione contabile, che si attestano a 4,4 milioni di euro, rispetto a 4,5 milioni di euro al 31 marzo 2024.Ilconferma il trend positivo degli ultimi anni registrando un incremento del fatturato del 16% rispetto al 31 marzo 2024.Netto ammonta a Euro 0,2 milioni, registrando un ulteriore miglioramento rispetto al 31 dicembre 2024 (Euro 0,5 milioni).La Società, ricorda una nota, opera come sostituto per la riscossione per conto di CONAI, i cui ricavi e costi nel conto economico si annullano: non considerando l’effetto di tale contributo, i ricavi gestionali al 31 marzo 2025 si attestano a 4,3 milioni di euro, rispetto a 4,5 milioni di euro al 31 marzo 2024.I ricavi delle principali categorie di prodotto (sia commercializzato che manufactured) ammontano rispettivamente a: “big bags” 3,3 milioni di euro (3,3 milioni di euro al 31 marzo 2024), “fertilizer bags” 0,1 milioni di euro (0,5 milioni di euro al 31 marzo 2024), “small bags” 0,5 milioni di euro (0,4 milioni di euro al 31 marzo 2024).di Saccheria F.lli Franceschetti: “Il primo trimestre 2025 evidenzia un fatturato in leggera contrazione rispetto al primo trimestre 2024. La variazione è da attribuire principalmente al perdurare delle difficoltà nella catena di approvvigionamento dei big bags dal far east, con tempi di consegna incerti e sempre più lunghi. Questa situazione ha colpito principalmente la categoria dei fertilizer bags, molto soggetta alla stagionalità. Si ritiene probabile, nei prossimi mesi, un recupero del fatturato in tale categoria. Soddisfacenti i risultati delle altre categorie di prodotto che segnano, quasi tutte, un incremento. Da sottolineare, inoltre, che il trend del primo trimestre si è manifestato in un crescendo con gennaio e febbraio in ritardo rispetto al 2024 ma un deciso recupero nel mese di marzo 2025".