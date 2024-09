Trasporto biocarburanti HVO, Polo Logistica FS si aggiudica gara di ENI

(Teleborsa) -, società del, si è aggiudicata laper ie altri prodotti chimici e petroliferi via ferrovia. In particolare, i servizi aggiudicati a Mercitalia riguardano Eni e le sue società Enilive e Versalis e sono relativi al trasporto di GPL, HVO, ETBE e butene, principalmente su diverse tratte del territorio italiano."Siamo orgogliosi di esserci aggiudicati quattro gare con un player così importante come Eni - ha dichiarato–. Un'aggiudicazione che conferma la capacità del Polo Logistica FS di operare in tutti i settori e sottolinea il ruolo di attore principale del trasporto merci su ferro. Grazie a questa commessa, Mercitalia Rail trasporterà circa 80mila tonnellate di prodotto ogni anno, togliendo dalla strada oltre 3mila camion cisterna".Il servizio, che prevede la realizzazione di treni completamente dedicati con l'utilizzo di ferro cisterne, ha una durata triennale con possibilità di proroga di ulteriori 2 anni.