Al via la 18esima edizione di RemTech Expo 2024: hub tecnologico e ambientale

(Teleborsa) - È stata, evento dedicato ai. La fiera, che proseguirà, rappresenta un'importante piattaforma di dialogo sulle politiche ambientali nazionali e internazionali. Esperti, decision maker e professionisti si confronteranno sulle sfide cruciali del nostro tempo.Presente, al taglio del nastro inaugurale, il, affiancato da rappresentanti del governo comePresenti ancheDurante l'inaugurazione, il: "RemTech è un'opportunità perun appuntamento fondamentale per la nostra città". Anche ilha evidenziato come l'evento rappresenti un'occasione di crescita per Ferrara: "Questa fiera non solo crea un notevole indotto, ma permette anche die".Elogio da parte del Ministro Pichetto Fratin: "Siamo diventati un grande paese moderno, ma dobbiamo ora riparare i danni creati. Laè la chiave per una riconversione sostenibile e competitiva del settore chimico, soprattutto qui a Ferrara".RemTech Expo 2024 propone un ampio programma che include temi come il, la, lae il. Quest'anno, per la seconda volta consecutiva, l'evento ha ricevuto la, un prestigioso riconoscimento che ne attesta il valore culturale e scientifico."RemTech è unche coinvolge governi, università, imprese e professionisti. Quest'edizione segna una crescita significativa in termini di partecipazione internazionale e numero di aziende coinvolte, consolidando il suo ruolo come punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica", ha dichiarato Silvia Paparella.