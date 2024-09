Banche europee, da BCE e BoE sostegno a funding e liquidità

(Teleborsa) - Lae lahanno annunciato l'intenzione di mantenere un ampio stock di riserve, utilizzando principalmente le operazioni di rifinanziamento standard per distribuire tali riserve nel sistema bancario. Questo implica che le banche centrali avranno un, il che, in linea generale, rende i profili di finanziamento delle banche più flessibili, una caratteristica valutata positivamente. È quanto emerge da un nuovosul settore bancario europeo e sul ruolo di BCE e BoE nel sostenere i piani di funding e liquidità delle banche del continente.Affinché questisiano efficaci, – viene evidenziato nel report – sarà necessario eliminare il potenziale stigma che accompagna l'utilizzo dellee garantire che le banche siano preparate operativamente per accedervi. Si tratta di una sfida complessa, ma non insormontabile.S&P non considera necessariamente una debolezza da un punto di vista della liquidità la decisione di una banca di affidarsi aiper coprire potenziali deflussi di liquidità. Al contrario, apprezzerebbe un aumento della preparazione da parte delle banche per accedere a tali strutture, ad esempio pre-posizionando asset idonei.In tale scenario sia la BCE che la BoE hanno riconosciuto le incertezze sull'esattoPer l'area euro, gli economisti di S&P prevedono una graduale riduzione delle riserve in eccesso, possibilmente fino a 1.500-2mila miliardi di euro entro la metà del 2026, da un picco di 4.600 miliardi di euro raggiunto a metà 2022 e 3mila miliardi di euro attuali. Questa stima tiene conto della domanda storica di liquidità delle banche europee in relazione ai depositi dei clienti e alla durata dei loro portafogli obbligazionari della BCE. Tuttavia, questa stima potrebbe essere aumentata una volta che si conosceranno maggiori dettagli sul portafoglio obbligazionario strutturale che la BCE costituirà.