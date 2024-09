Ceme (Investindustrial) acquista la maggioranza di DTI

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel settore delle elettropompe a vibrazione ed elettrovalvole a solenoide con sede a Trivolzio (PV) e controllata dal fondo Investindustrial, ha, azienda italiana specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni di elettronica avanzata dedicate in particolare ai settori delle macchine per caffè, del beverage, del pizza&bakery e del professional food service.Fondata nel 2009 a Tavagnacco (UD), oggi DTI può contare suindustriali (uno presso la sede di Tavagnacco ed un nuovo impianto produttivo da 5.000 mq in Ungheria inaugurato nel 2024) e circaL'operazione, che verrà perfezionata nelle prossime settimane e sulla quale, permetterà a Ceme di offrire ai propri clienti una gamma completa di prodotti per la gestione dei fluidi, includendo anche il controllo e la gestione elettronica delle macchine e dei cablaggi."L'acquisizione di DTI ci permette di aggiungere alla nostra offerta unaa quelli già presenti nel nostro portafoglio - ha dichiarato il- Grazie al supporto strategico e finanziario di Investindustrial abbiamo intrapreso un percorso di crescita per linee interne ed esterne che ci ha portato a rafforzare e consolidare la nostra leadership nei segmenti e nei mercati in cui operiamo".