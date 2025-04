De Nora, azionisti di maggioranza depositano lista per rinnovo CdA

Industrie De Nora

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde, ha reso noto che risultae del Collegio Sindacale della società, in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2025.La lista è stata presentata congiuntamente da(congiuntamente gli azionisti di maggioranza), titolari, complessivamente, di 143.861.635 azioni a voto plurimo e 667.489 azioni ordinarie, pari, complessivamente considerate, al 71,66% del capitale sociale e all'85,995% dei diritti di voto, in forza di quanto previsto dal patto parasociale in essere tra Federico De Nora, FDN, Norfin, AC 10 eS.p.A.per la nomina del Consiglio di Amministrazione sono: Maria Giovanna Calloni, Federico De Nora, Paolo Dellachà, Mario Cesari, Anna Chiara Svelto, Stefano Venier, Luca Passa, Elisabetta Oliveri, Michelangelo Mantero, Giorgio Metta, Alessandro Garrone, Alice Vatta.