Corte di Giustizia Ue conferma multa a Qualcomm per abuso di posizione dominante

Qualcomm

(Teleborsa) - Laha confermato la multa inflitta dalla Commissione europea a. L'importo è di, cifra leggermente inferiore rispetto ai 242 che erano stati decisi dall'esecutivo comunitario per. Secondo la Commissione la società di telecomunicazioni americane ha occupato una posizione dominante nelle tecnologie 3G tra il 2009 e il 2011 e ha abusato di tale posizione dominante fornendo i propri chip Umts a due dei suoi principali clienti –– a prezzi inferiori al costo per eliminare la propria principale concorrente dell'epoca,Il tribunale ha quindi respinto le ragioni esposte da Qualcomm ad eccezione di un motivo che riguardava il, ritenuto parzialmente fondato.Il Tribunale ha respinto anche la censura della Qualcomm secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto applicare il, ma significativo e non provvisorio, del prezzo di un bene, indicato per definire il mercato rilevante. Respinte anche le critiche di Qualcomm relative aiusati dalla Commissione nell'analisi prezzi/costi.Per quanto riguarda le conclusioni della Commissione in merito all'esclusione dell'Icera dal mercato, il Tribunale ha anche sottolineato, tra i vari punti della, che nell'esame dell'eventuale esistenza di prezzi predatori applicati da un'impresa che occupa una posizione dominante, la Commissione non è tenuta ad esaminare se ilsia di portata sufficiente affinché tale pratica produca effetti anticoncorrenziali.