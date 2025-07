La Bank of England multa Vocalink con 11,9 milioni di sterline

(Teleborsa) - La(BoE) ha, società che progetta, costruisce e gestisce infrastrutture per sistemi di pagamento, conper inadempienza ai sensi dell'articolo 196 del Banking Act 2009. Questa è la prima volta che la banca centrale multa una società di infrastrutture del mercato finanziario. Vocalink è regolamentata dalla BoE dall'aprile 2018.Vocalink è stata incaricata dalla BoE di porre rimedio atramite una direttiva. In risposta a tale richiesta, Vocalink ha implementato un programma di risanamento e aveva tempo fino al 28 febbraio 2022 per conformarsi ai requisiti della direttiva. Tuttavia, un quadro di gestione del rischio inefficace, unito a debolezze nei controlli, nei meccanismi di governance e nei processi di escalation, ha impedito alla società di conformarsi pienamente ai requisiti della direttiva entro la scadenza."Vocalink non ha adempiuto al suo obbligo di disporre di adeguati meccanismi di gestione del rischio e di governance in risposta alla direttiva - ha commentatoper la Stabilità Finanziaria - La sua inadempienza ha comportato una sanzione significativa".Ladi Vocalink durante l'indagine, inclusa la tempestiva ammissione di una violazione della conformità, ha portato a una riduzione del 15% della sanzione. Vocalink ha accettato di risolvere la questione e pertanto ha ottenuto un'ulteriore riduzione del 30% della sanzione. Senza queste riduzioni, la sanzione imposta sarebbe stata di 20 milioni di sterline.