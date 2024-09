General Mills, vendite diminuiscono meno delle attese nel primo trimestre

General Mills

(Teleborsa) -, una delle più importanti multinazionali statunitensi attive nella produzione di alimenti, ha chiuso ildell'esercizio 2025 (terminato il 25 agosto 2024) conin calo dell'1 percento a 4,84 miliardi di dollari, spinte da una sfavorevole realizzazione del prezzo netto e dal mix. Anche le vendite nettesono diminuite dell'1 percento. Gli analisti, in media, si aspettavano un calo del 2,1% a 4,80 miliardi di dollari, secondo i dati LSEG.Ilè sceso di 130 punti base al 34,8 percento delle vendite nette, spinto principalmente dall'inflazione dei costi di input, effetti sfavorevoli del mark-to-market e una sfavorevole realizzazione del prezzo netto e mix, parzialmente compensati dai risparmi sui costi dell'Holistic Margin Management (HMM).Glidi 580 milioni di euro sono scesi del 14 percento e l'EPS è sceso del 10 percento a 1,03 euro, spinti principalmente da un utile operativo inferiore, una maggiore spesa per interessi netti e un'aliquota fiscale effettiva più elevata. L'di 1,07 euro è stato in calo del 2 percento a valuta costante."La nostra massimanette e abbiamo fatto i progressi previsti su questo obiettivo nel primo trimestre su più fronti, con ancora molto lavoro da fare", ha affermato ilL'azienda haper l'intero anno fiscale 2025.