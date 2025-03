Mercato americano positivo in attesa delle parole di Powell sui tassi

Nvidia

(Teleborsa) -in programma nel pomeriggio, in un momento di significative incertezze sul fronte commerciale e gepolitico.Le previsione degli analisti sono che la banca centrale statunitensequando pubblicherà la sua dichiarazione alle 19 ora italiana. Alle 19.30 inizierà la conferenza stampa del presidente Jerome Powell, che sarà attentamente seguita per le sue opinioni sul potenziale impatto dei dazi e sullo stato di salute dell'economia, dopo che sono aumentati i timori per una recessione.Attenzione alle, in particolare su(il CEO Jensen Huang ha affermato che la società è ben posizionata per gestire un cambiamento nel settore dell'intelligenza artificiale) e(ha ricevuto l'approvazione della California per iniziare a un servizio di robotaxi).Tra chi ha pubblicato i risultati prima della campanella,hasull'intero esercizio con il rallentamento della domanda nelle categorie degli snack.Sul fronte macroeconomico, lenegli Stati Uniti sono diminuite con i tassi sui mutui trentennali che sono saliti al 6,72% dal 6,67% precedente.Guardando ai, ilsta mettendo a segno un +0,34%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 5.633 punti. In moderato rialzo il(+0,42%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,39%).