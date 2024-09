Gros-Pietro (Intesa): Neva ha lavorato bene, è il momento di crescere ancora

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "al fianco della capogruppo, che sta vivendo il suo quinto secolo. Le radici della Compagnia di San Paolo risalgono infatti al 1563 e nel suo percorso di crescita il nostro Gruppo ha unito più di 500 tra banche, casse di risparmio, monti di pietà e altre realtà". Lo ha dichiarato il, all'evento in cui Neva SGR (società di venture capital del gruppo) ha avviato due nuovi fondi denominati Neva II e Neva II Italia con una capacità di investimento finale di 500 milioni di euro."Siamo oggi, che è quella di servire i nostri stakeholder, nei confronti dei quali abbiamo ben presenti i nostri doveri e ai quali intendiamo dare nuove risposte attraverso la ricerca - ha continuato - Questa deve essere applicata in modo corretto e con modalità socialmente tollerabili per le comunità. Operiamo in economia di mercato, indicando percorsi sostenibili, impegnando le nostre persone a cui siamo grati, e le nostre risorse, dando l'esempio"."Abbiamo dato vita a Intesa Sanpaolo Innovation Center, per creare un ecosistema dell'innovazione, e a Neva SGR, per investire nelle migliori realtà innovative - ha detto Gros-Pietro - Neva è partita quattro anni fa con 100 milioni di euro forniti dalla banca e l'abbiamo vista lavorare bene; si è fatta conoscere e apprezzare dai mercati. Oggi, visti i risultati ottenuti, siamo. Neva è la prova che è possibile, anche in Italia, investire in innovazione producendo risultati attraenti per gli investitori".