Immobiliare, prezzi abitazioni accelerano (+3,2%) nel 2° trimestre

(Teleborsa) -. Secondo le stime preliminari dell'Istat,) acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimentorispetto al trimestre precedente e del 2,9% nei confronti dello stesso periodo del 2023 (era +1,6% nel primo trimestre 2024).Il maggior contributo è dato dai prezzi dellesu base annua (in forte accelerazione rispetto al +5,3% del trimestre precedente) e, in misura più contenuta, a quelli delle esistenti che salgono dell’1,9% (in rafforzamento rispetto al +0,8% del primo trimestre).A livello territoriale, la crescita su base annua dei prezzi delle abitazioni è diffusa in tutte le ripartizioni geografiche: la crescita più alta si registra nel, trainata dai prezzi delle abitazioni nuove che registrano un aumento del 9,5%. Seguono il(da +1,6% a), il Nord-Ovest (da +1,9% a +2,5%) e il Centro (da +0,6% a +2,2%).Guardando alle città, i prezzi delle abitazioni sono in crescita ovunque.si registra un aumento del 4,7% annuo, in decelerazione rispetto al trimestre precedente (era +5,3%)., dove si evidenzia un rialzo tendenziale del +1,6% (era -0,8% nel trimestre precedente)che fa segnare la crescita più contenuta, pari allo 0,3%, ma in accelerazione dal -0,7% del trimestre precedente.L’accelerazione su base annua dei prezzi delle abitazioni, nel secondo trimestre del 2024, si manifesta in un contesto di, dopo un anno e mezzo in cui il numero delle transazioni registrava un calo tendenziale (-7,2% nel trimestre precedente)., la dinamica di aumento dell’è imputabile sia ai prezzi dellesia a quelli delle esistenti, in crescita rispettivamente del 4,8% e del 2,9%.(+5,6% per le abitazioni nuove e +2,0% per quelle esistenti).