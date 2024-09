Intuitive Machines, contratto per 4,8 miliardi di dollari della NASA

Intuitive Machines

(Teleborsa) -, azienda statunitense attiva nel settore dell'esplorazione spaziale, delle infrastrutture e dei servizi, ha annunciato che laper servizi di comunicazione e navigazione per missioni nella regione dello spazio vicino, che si estende dalla superficie terrestre fino a oltre la Luna.Si tratta di un contratto di lavoro a prezzo fisso, aggiudicazione multipla, Indefinite-Delivery/Indefinite-Quantity (IDIQ). Il contratto ha un periodo base di cinque anni con un ulteriore periodo opzionale di cinque anni, con un valore potenziale"Questo contratto segna unnelle comunicazioni e nella navigazione spaziale - ha affermato Steve Altemus, CEO di Intuitive Machines - Siamo lieti di collaborare con la NASA, come un unico team, per supportare la campagna Artemis e gli sforzi per espandere l'economia lunare".