Neva (Intesa) avvia nuovi fondi. Costantini: 50 investimenti con ritorno di 1,5 miliardi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Neva SGR ha lanciato due nuovi fondi: Neva II e Neva II Italia. Neva II Italia è focalizzato prevalentemente sul mercato italiano, 70% in Italia e 30% sul mercato internazionale, rivolto prevalentemente a fondazioni bancarie, casse di previdenza e fondi pensione. Il fondo Neva II si rivolge a tutto il mercato globale, co-investendo per le società italiane con Neva II Italia, ed è un fondo che creerà un portafoglio altamente differenziato in termini di geografia e di settore, e quindi con un". Lo ha detto a Teleborsa, amministratore delegato di Neva SGR, a margine dell' evento organizzato oggi presso le Officine Grandi Riparazioni di Torino (OGR).: biotecnologie, climatech, aerospazio e digital transformation - ha spiegato l'AD - Sono quattro aree che fronteggiano le sfide contemporanee della nostra società. La biotecnologia per migliorare e curare la vita delle persone, il climatech per ridurre le emissioni e rendere il pianeta sostenibile e vivibile nel lungo periodo, le tecnologie di transizione digitale con lo scopo di potenziare le capacità umane attraverso le tecnologie, e infine l'esplorazione di nuova conoscenza con gli investimenti nel settore aerospaziale"."L'idea è fare, con un ritorno complessivo di un miliardo e mezzo rispetto ai 500 milioni in dotazione - ha detto Costantini - Un'equazione chiara è precisa, e un execution che sarà sicuramente fatta bene".Guardando a quanto fatto nei primi quattro anni, il presidenteha detto che "Neva First ha avuto dei. Teniamo presente che la durata del fondo è di 10 anni e quindi oggi non si possono ancora cogliere i risultati. Ma già oggi, in piena adolescenza anzi non siamo ancora usciti dalla gioventù, abbiamo dei risultati ottimi. Addirittura abbiamo fatto una exit e quindi riusciamo già dopo mediamente 3 anni dall'investimento - perché siamo partiti nel 2020 ma i nostri investitori hanno investito nel 2021-2022 - riusciamo già a rendere il 10% del proprio capitale, lasciando intoccate le quote che poi speriamo abbiano un grande effetto moltiplicatore".Le sinergie consono state "fondamentali, perché noi cerchiamo aziende che hanno dei tassi di crescita enormi e delle velocità incredibili, e quindi è stato, che ci ha reso stabile la nostra crescita. Intesa Sanpaolo ha investito 100 milioni nel primo fondo e ha già investito 200 milioni nel secondo fondo, ma anche perché le competenze e le capacità della banca sono assolutamente fondamentali per creare quelle connessioni per noi importantissime. La nostra storia è fatta di risultati di risultati economici, ma il nostro risultato è anche quello di essere riusciti a creare un networking stupendo: in questo Intesa ovviamente ci è servita tantissimo".