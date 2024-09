Pesticidi, Parlamento UE respinge decisioni Commissioni su alimenti importati

(Teleborsa) - Ilhache consentono(note anche come livelli massimi di residui) per ciproconazolo e spirodiclofen in o su una grande quantità di prodotti come cereali, semi, carne, fegato e reni, nonché per benomil, carbendazim e tiofanato-metile in o su determinati prodotti come limoni, lime, mandarini. L'uso di tutti questi pesticidi è già vietato nell'UE.Le risoluzioni di accompagnamento sottolineano che idei prodotti realizzati nell'UE per garantire parità di condizioni. Consentire livelli massimi di residui più elevati per le importazioni metterebbe inoltre a repentaglio la salute dei cittadini in Europa e nei paesi produttori.522 deputati hanno votato a favore dell'obiezione alla decisione della Commissione riguardante ciproconazolo e spirodiclofen, 127 contrari e 28 astenuti. Per benomil, carbendazim e tiofanato-metile, 516 deputati hanno votato a favore dell'obiezione, 129 contrari e 27 astenuti. Per respingere le decisioni della Commissione eradi almeno 359 deputati.La Commissione deve ora ritirare le sue proposte. I deputati chiedono alla Commissione diche abbassi tutti i livelli massimi di residui al limite di determinazione (la quantità minima a cui può essere rilevato) o al valore predefinito di 0,01 mg/kg per tutti gli usi e di rifiutare qualsiasi richiesta di tolleranza all'importazione.