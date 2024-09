Bauli, Standard Ethics conferma rating e mantiene outlook Positivo

(Teleborsa) - Standard Ethics ha confermato ilcon, società italiana che produce e distribuisce prodotti alimentari da forno, freschi e surgelati. Si tratta del quarto notch su nove (nella fascia "Low") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Secondo la metodologia di Standard Ethics, la società offre una, sono presenti alcuni riferimenti alle strategie di Sostenibilità previste in sede internazionale, vengono adeguatamente declinati e perseguiti un certo numero di obbiettivi socio-ambientali. Sono presenti sia un sistema di ESG risk management sia di qualità.Tra i possibili ambiti di miglioramento si segnala: la possibilità di coprire un più ampio spettro di temi ESG attraverso policy pubbliche e reperibili; allineare maggiormente il Codice Etico alle indicazioni Onu, Ocse e Ue adottando, ove ritenuto idoneo, richiami formali a queste fonti; migliorare la terminologia al fine di distinguere azioni in ambito CSR da quelle legate a strategie ed obbiettivi di Sostenibilità previsti a livello internazionale. Con riferimento alla composizione quali-quantitativa del, residuano - nel più lungo periodo - margini pere per raggiungere un maggiore equilibrio tra generi.Gli analisti tengono conto delle azioni e deglie confermano l'Outlook "Positivo".