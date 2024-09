Green Arrow Capital entra nell'immobiliare con Fondo "Mi.To" da 150 milioni di euro

(Teleborsa) -, una delle principali piattaforme di gestione del risparmio italiane focalizzata nel panorama degli Investimenti Alternativi, ha annunciato l', dedicato al mercato Real Estate residenziale mid-size principalmente nelle città di Milano e Torino.L'iniziativa rientra nella più ampia strategia di crescita avviata da Green Arrow Capital che punta a diventare player di riferimento anche nell'asset class del Real Estate, mercato chedegli alternative investments (Clean Energy & Digital Infrastructure, Private Equity e Private Credit).Rivolto a investitori privati e istituzionali, il Fondo Mi.To si pone unnei prossimi 18 mesi. Il fondo ha realizzato con successo il primo closing, raggiungendo in brevissimo tempo il target di 40 milioni di euro ed effettuando contemporaneamente un primo investimento, con un progetto di sviluppo residenziale all'avanguardia nel cuore del capoluogo lombardo."Si tratta di un primo passo per diventare protagonisti anche in questa asset class dal grande potenziale, dove garantiremo creazione di valore e importanti ritorni ai nostri investitori, realizzando progetti di riqualificazione urbana sostenibile e tecnologicamente innovativi, con l'obiettivo di diventare il Fondo di riferimento RE nell'asset geografico Milano-Torino - ha commentato, Managing Partner e General Manager di Green Arrow Capital - Si tratta di una prima iniziativa in questa importante asset class, dove stiamo portando avanti ulteriori progetti strategici".