Nexans tratta la vendita di Lynxeo a Latour Capital per 525 milioni di euro

Nexans

(Teleborsa) -, colosso francese attivo nella progettazione e produzione di sistemi di cavi, haa Latour Capital, un fondo di private equity con sede in Francia, per un Enterprise Value di 525 milioni di euro.Questa transazione proposta segnerebbe l'uscita di Nexans dall'attività di cavi industriali speciali, in linea con la sua strategia diLynxeo, con un'eredità di oltre 100 anni al servizio di campioni industriali, vanta una presenza manifatturiera globale in Europa, Asia e Stati Uniti d'America, con 2.000 dipendenti e"Questo accordo segna una pietra miliare fondamentale nel nostro percorso di elettrificazione - ha commentatodi Nexans - Semplificherà le nostre operazioni e garantirà un'allocazione efficiente delle risorse. La nostra visione a lungo termine per una crescita sostenibile e una leadership nell'ecosistema dell'elettrificazione inizia ora. Sotto la guida esperta di Latour Capital, il futuro di Lynxeo brillerà luminoso".