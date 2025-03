Fondo Italiano d'Investimento completa ulteriore closing FIPEC per 113 milioni

(Teleborsa) -ha completato con successo una complessividi euro.Finalizzato a sostenere la cinsieme a primari operatori di private equity nazionali e internazionali, il Fondo ha giàdella sua dotazione e, ad un anno esatto dal primo closing, ha realizzatoIn particolare, FIPEC ha co-investito in, fornitore di soluzioni e servizi IT per il cloud e cybersecurity, a fianco di KYIP Capital (dicembre 2024); in, realtà che produce accessori per cucine professionali rilevata da 21Invest (novembre 2024); in, attiva nella produzione di dispositivi medici e cosmetici, al fianco di Arca Space Capital ed Alto Partners (giugno 2024) econosciuta sul mercato come Casa della Piada, specializzata nella realizzazione di prodotti da forno, a supporto dell’investimento realizzato da Wise Equity (giugno 2024)."Questo ulteriore closing testimonia il grande interesse per questa iniziativa.- sottolinea, Senior Partner di Fondo Italiano d’Investimento e co-responsabile del Fondo FIPEC - La rapida attività di investimento e la significativa pipeline creata anche grazie alle sinergie con le attività di fondi di fondi di Fondo Italiano dimostrano la bontà della strategia, innovativa per il mercato italiano".FIPEC opera con il sostegno delche agisce anche in qualità di sponsor, e di altri investitori istituzionali e family office. Il Fondo investe prevalentemente insieme a operatori già parte del network creato dall’attività di fondi di fondi di Fondo Italiano, ma anche con altri gestori, nazionali e internazionali, promuovendo nuove sinergie e partnership.