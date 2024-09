Mercato auto, in Europa immatricolazioni in netto calo ad agosto: -16,5%

(Teleborsa) - Nel mese diilha registrato una significativa flessione, con un calo del 16,5%. Le immatricolazioni totali si sono attestate a 755.717 unità, rispetto alle 904.694 dello stesso mese dell’anno precedente. Nei primi otto mesi dell’anno, il mercato mantiene un leggero incremento dell’1,7%, con un totale di 8.661.401 immatricolazioni, ovvero quasi 145.000 unità in più rispetto allo stesso periodo del 2023.La performance dei(Major Markets) mostra nel mese flessioni differenziate. Ilha contenuto le perdite all’1,3%, laha segnato un calo del 6,5%, l’del 13,4%, mentre laha registrato un -24,3% e laun -27,8%, per il forte calo nelle vendite di veicoli elettrici (BEV) dovuto al termine degli incentivi alle aziende per l’acquisto di BEV. Nel periodo gennaio-agosto, il Regno Unito si conferma in crescita con un +5,1%, seguito da Spagna (+4,5%) e Italia (+3,8%). Germania e Francia, invece, mostrano una leggera flessione dello 0,3% e 0,5% rispettivamente. In valore assoluto, sia in agosto che negli otto mesi, l’Italia ricopre il quarto posto tra i cinque Major Markets.Per quanto riguarda le(ECV), anche ad agosto l’Italia continua a occupare l’ultima posizione tra i Major Markets, con una quota del 7,2%, divisa tra il 3,7% per le BEV e il 3,5% per le ibride plug-in (PHEV). Il confronto con altri Paesi evidenzia un notevole divario: con il Regno Unito che registra una quota del 29,4% (BEV 22,6% e PHEV 6,8%), con il 22,5% della Francia (BEV 15,3% e PHEV 7,2%), con il 20,6% della Germania (BEV al 13,7% e PHEV 6,9%) e con l’11,0% della Spagna (BEV 5,2% e PHEV 5,8%). Nel complesso del mercato europeo, gli ECV rappresentano il 23,7% del totale, con una quotadel 16,7% (-5,1 p.p.) edel 7% (-0,5 p.p.).Stesso scenario del mese di agosto si verifica anche negli otto mesi del 2024, con una quota per l’Italia di ECV al 7,1% (BEV al 3,8% e PHEV al 3,3%) contro q ella del Regno Unito al 25,3% (BEV 17,2% e PHEV 8,1%), della Francia al 24,6% (BEV 16,7% e PHEV 7,9%), della Germania al 18,9% (BEV 12,7% e PHEV 6,2%) e della Spagna al 10,4% (BEV 4,7% e PHEV 5,7%). Nel totale del mercato europeo lecoprono il 21,2% di share: BEV al 14% (-1,1 p.p.) e PHEV al 7,2% (-0,2 p.p.).L’UNRAE ha sottolineato l’importanza di definire al più prestoper il settore automobilistico, in materia di politiche sia ambientali che doganali. "È fondamentale che si faccia al più presto chiarezza sui target delle emissioni di CO2, sui dazi alle importazioni e sulle politiche di incentivazione", ha dichiarato il Direttore Generale,, "per dare certezze agli operatori e ai clienti, sia consumatori che aziende".È altrettanto importante che lavenga velocemente sviluppata al livello necessario per supportare la diffusione della mobilità a zero emissioni, come previsto dalle stesse norme europee. La inadeguatezza della situazione attuale è stata infatti più volte denunciata dall’ACEA, nonché riconosciuta di recente dallo stesso Commissario uscente per l’Industria e il Mercato Interno, oltre ad essere sottolineata nelpresentato da Mario Draghi alla Commissione Europea lo scorso 9 settembre."Da parte nostra – continua il Direttore – ci impegniamo a collaborare con il Governo per definire un piano pluriennale di sostegno alla transizione energetica nell’automotive, attraverso uno schema incentivi adeguato e una revisione della fiscalità sull’auto aziendale. Una particolare attenzione, nell’immediato, va all’utilizzo dei fondi residui e al recupero delle risorse sottratte aldal DL Coesione, che ammontano a 250 milioni".