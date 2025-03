Brembo, utili in calo e ricavi stabili per il 2024. Dubbi sul 2025

Brembo

(Teleborsa) - Nel 2024ha registratoconsolidati pari a, in linea con quanto registrato nel 2023 (-0,2%, +0,1% a cambi costanti. L'azienda ha sottolineato la crescita del settore auto (+1,4%), anche grazie al buon andamento del segmento dei ricambi (Aftermarket), che rappresenta il 12,1% dei ricavi totali. Le applicazioni per motocicli sono sostanzialmente stabili (+0,4%) rispetto all’anno precedente, mentre si registra un calo del 12% per i veicoli commerciali e del 2,4% per il settore delle competizioni.Lerisultano in calo in Italia del 6,5% e in Francia del 2%, mentre restano stabili in Germania (-0,2%) e crescono nel Regno Unito del 13,3% (+12,1% a cambi costanti). Il(Stati Uniti, Messico e Canada) è in calo del 3,9% (-3,8% a cambi costanti), mentre quello sudamericano (Brasile e Argentina) cala dell’1,7% (+5,6% a cambi costanti). Le vendite crescono indel 10,9% (+12,3% a cambi costanti), indel 7,7% (+9,2% a cambi costanti) e in Giappone del 37,9% (+39,2% a cambi costanti).L'risulta in calo dello 0,7% a 661 milioni di euro (17,2% dei ricavi, era il 17,3% nel 2023), l'perde il 5% scendendo a 393,3 milioni (10,2% dei ricavi, era il 10,8%) mentre l'si ferma a 262,6 milioni, il 13,9% in meno rispetto al 223.Nel 2024 l'azienda ha effettuatoper 497,51 milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2024 si attesta a 360,4 milioni, in diminuzione di 94,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2023. Al netto degli effetti dell’IFRS 16 l’sarebbe 121,9 milioni, in diminuzione di 161,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2023."In un quadro di grande incertezza e alla luce dell’andamento dei primi mesi del 2025, a parità di perimetro, Brembo prevede un calo del fatturato di circa il 5% rispetto all'anno precedente - ha dichiarato l'azienda in merito all'-. Tuttavia, con il consolidamento die se loe le tensioni commerciali si stabilizzassero nella seconda metà dell'anno, il Gruppo prevede un fatturato in linea con quello del 2024".Il Cda ha proposto unordinario lordo di 0,3 euro per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco della cedola. Proposto anche unfino a un massimo di 10 milioni di euro.