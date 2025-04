Alfa Romeo, immatricolazioni in crescita del 45% a marzo: miglior quota da 2020

Stellantis

(Teleborsa) -, brande del gruppo italo-francese, chiude un mese di"estremamente positivo". Leraggiungono quota 3.924 unità, in crescita del 45% rispetto a marzo 2024, trainata dai privati la cui crescita in volumi è del 65% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Inoltre, la quota di mercato sale al 2,3% - la più alta dal mese di aprile 2020 - aumentando di +0,6 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.Protagoniste di questa performance, si legge in una nota, sono state, i due modelli centrali della nuova gamma Alfa Romeo.In particolare, a marzo Alfa Romeo Tonale ha registrato 1.794 immatricolazioni, pari al 46% delle vendite totali del marchio, in crescita del 15% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Al suo fianco, Alfa Romeo Junior ha registrato 1.563 immatricolazioni, rappresentando il 40% delle vendite mensili del brand.Inoltre, nel cumulatoil marchio conferma il trend positivo. Con 8.520 unità immatricolate, infatti, Alfa Romeo cresce del 29% rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo una quota di mercato dell'1,9% (+0,4 punti percentuali).