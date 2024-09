Turchia, banca centrale lascia tassi al 50%

(Teleborsa) - Laha deciso di mantenere il tasso di riferimento al 50%, confermando la stessa posizione dei mesi precedenti.L'istituto, nella nota che accompagna la decisione, ha dichiarato che, ma resta sopra al 51%. Secondo i dati di, l'istituto di statistica nazionale, infatti, in agosto i prezzi su base annua hanno toccato il 51,97%, mantenendo la tendenza al ribasso iniziata in giugno.Il comitato ha sottolineato che le aspettative di inflazione e la politica dei prezzi continuano a rappresentare rischi per il processo di disinflazione.A partire dal giugno del 2023, la Banca centrale ha regolarmente alzato i tassi, portandoli in poco più di un anno dall'8,5% all'attuale 50%, che era stato raggiunto nel mese di marzo.